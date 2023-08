Motorrad-Star Marc Márquez mit Freundin Gemma in Spielberg

Für Marc Márquez begann die Österreich-Woche am Montag mit einem Auftritt bei ServusTV, an seiner Seite ist Freundin Gemma. „Ich war jetzt fast zehn Jahre Single. Sportlich bin ich in der schwierigsten Phase meiner Karriere, das Private hilft mir.“Der sechsfache MotoGP-Weltmeister kann derzeit jede Hilfe gut gebrauchen, mit seiner Honda fährt er seit einiger Zeit nur mehr hinterher, Stürze und Knochenbrüche pflastern auch in dieser Saison seinen Weg.