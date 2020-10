Petrucci gewann in Le Mans in der MotoGP-Klasse

Der Italiener Danilo Petrucci holte sich am Sonntag beim Motorrad-Grand-Prix von Frankreich in Le Mans seinen zweiten Sieg in der MotoGP. Der Ducati-Fahrer ließ im Regenrennen das spanische Duo Alex Marquez (Honda) und Pol Espargaro (KTM) hinter sich.

Der von der Pole-Position gestartete WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) musste sich hingegen mit dem neunten Platz begnügen. Im Gesamtklassement führt der Franzose mit zehn Punkten Vorsprung vor dem Spanier Joan Mir, der in Le Mans gar nur Elfter wurde (115:105). Dritter ist der Italiener Andrea Dovizioso mit 97 Punkten.