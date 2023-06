Motorrad: Nach dem fünften Sturz reiste Márquez vorzeitig ab

Am Sonntagvormittag stürzte Márquez auf dem Sachsenring im Training zum fünften (!) Mal an diesem Wochenende. Bei dem heftigen Highsider knackste er sich leicht den Daumen an – und das war endgültig zu viel. Gemeinsam mit seinem Team beschloss der Star, wegen Sinnlosigkeit des Unterfangens nicht mehr zum Rennen anzutreten. Als Sozius auf einem Motorroller kam er zumindest sturzfrei wieder ins Paddock zurück; als das Rennen gestartet wurde, blieb sein Startplatz sieben frei. Márquez saß zu diesem Zeitpunkt angeblich schon im Flieger in die Heimat. Wie seine Saison weiterlaufen wird, ist derzeit unklar.