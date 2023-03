MotoGP: Schwerer Trainingscrash von Espargaro

Pol Espargaro hat am Freitag einen heftigen Sturz im Training f├╝r das Saisoner├Âffnungs-Rennen in der MotoGP in Portugal erlitten. Der Spanier, der dieses Jahr zu KTM zur├╝ckgekehrt ist und f├╝r das Werksteam GasGas der Ober├Âsterreicher am Start ist, war zwar bei Bewusstsein, musste aber f├╝r weitere Untersuchungen ins Spital nach Faro gebracht werden.

Espargaro erlitt ein R├╝cken- und Brust-Trauma als von seinem Motorrad in eine Barriere des Portimao-Kurses geschleudert wurde.