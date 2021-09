Motorrad-Fiesta in Misano - Italien feiert einen Heimsieg

Am 24. Oktober werden es die letzten Rossi-Festspiele auf der Heimstrecke des „Doctor“ sein. Beim Grand Prix von San Marino fuhr der 42-jährige Valentino Rossi am Sonntag also zum vorletzten Mal auf seiner Heimstrecke, wo er drei Mal gewonnen hat, zuletzt 2014, als er von einer ganzen Nation gefeiert wurde. Doch am Ende der Saison wird Rossi seine Karriere beenden.

Nur 15 Minuten mit dem Motorrad sind es vom Misano World Circuit Marco Simoncelli bis in Rossis Heimat Tavullia. Dort hat Rossi seine „MotoRanch“ aufgebaut, wo viele junge Schützlinge unter der Aufsicht des neunfachen Weltmeisters trainieren; dort wurde vor Kurzem der „Yellow Park“ eröffnet, ein Freizeitpark, der ganz den großen Momenten der legendären Nummer 46 gewidmet ist.