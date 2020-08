Motorrad: Ducati plant in Spielberg den nächsten Streich

Eine Woche nach den gefährlichen Stürzen beim Österreich-GP steig am Sonntag in Spielberg Teil zwei des Motorrad-WM-Doppels in Österreich. Auf dem Red Bull Ring hat man auf die Crashes reagiert und Kurve 3 mit zusätzliche Schutzwällen abgesichert. In der MotoGP gibt es nur eine Frage: Wer verhindert den sechsten Ducati-Sieg in Folge?

Der große Gejagte ist auch beim GP der Steiermark am Sonntag Andrea Dovizioso, der seinen bereits vierten Österreich-Sieg für die Italiener anpeilt. Zuletzt hatte er freilich Glück, denn bis zur vom Mega-Unfall von Franco Morbidelli und Johann Zarco erzwungene Renn-Unterbrechung hatte KTM-Ass Pol Espargaro das Rennen an der Spitze kontrolliert. Mit einem neuen Hinterreifen war der Spanier in Rennen zwei dann aber chancenlos gewesen, zudem schied er nach einer Kollision auch noch aus.