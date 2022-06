Motorrad: Bagnaia oben auf dem Podest, der Weltmeister im Kiesbett

Noch immer führt Fabio Quartararo souverän die WM an. Doch am Sonntag leistete sich der aktuelle Weltmeister aus Frankreich gleich zwei grobe Fehler, der Grand Prix der Niederlande in Assen endete für den 23-Jährigen schmerzhaft.

Schon in der zweiten Runde attackierte Quartararo zu aggressiv, in einer Kurve riss er Aleix Espargaro mit und fand sich im Kiesbett wieder. Danach konnte er das Rennen wieder aufnehmen und dem Feld nachjagen. Doch die Jagd endete mit dem nächsten Sturz. Wild flog er über den Lenker ab, humpelnd und fluchend kam er zurück an die Box.