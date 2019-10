MotoGP-Weltmeister Marquez kam im Qualifying erneut zu Sturz

Dass Marc Marquez am Samstag an den Start gehen konnte, ist keineswegs selbstverständlich. Bei seinem Abflug am Freitag hatte sich der Serienweltmeister zahlreiche Prellungen zugezogen. Marquez kann sich am Sonntag vorzeitig zum sechsten Mal den WM-Titel holen. Voraussetzung dafür: Er muss zwei Punkte mehr machen als sein italienischer Verfolger Andrea Dovizioso.