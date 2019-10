Schwerer Sturz von MotoGP-Weltmeister Marquez in Thailand

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist am Freitag im ersten Training in Thailand schwer gestürzt. Der spanische WM-Führende, der am Sonntag in Buriram vorzeitig seinen bereits sechsten MotoGP-Titel sicherstellen kann, blieb nach dem Crash längere Zeit am Boden und begab sich danach für Untersuchungen ins medizinische Zentrum der Rennstrecke.

Anschließend gab es Entwarnung. Marquez wurde für fit erklärt und konnte bereits im zweiten Training auf seiner Honda-Maschine sitzen. Wegen der Prellungen am Rücken, Becken und Beinen habe der 26-Jährige Schmerzen. Außerdem hat der Titelverteidiger nur noch ein Motorrad zur Verfügung.