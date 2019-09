MotoGP: Start-Ziel-Sieg von Marc Marquez in Alcaniz

Der Spanier Marc Marquez hat beim Großen Preis von Aragonien einen souveränen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Der MotoGP-Weltmeister gewann am Sonntag mit seiner Honda auf dem Kurs in Alcaniz vor Ducati-Pilot Andrea Dovizioso aus Italien und dem Australier Jack Miller auf einer Kunden-Ducati. In der Gesamtwertung liegt Marquez 98 Punkte vor Dovizioso in Front.

Der Finne Mika Kallio belegte als einziger Fahrer des KTM-Werksteams in Spanien den 17. Platz. Pol Espargaro musste wegen einer Fraktur des Handgelenks, die er sich im Training am Samstag zugezogen hatte, passen.