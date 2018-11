MotoGP: Marquez verliert nach Strafe Sepang-Pole

Strafe und neue Startzeit

Allerdings passierte dem Spanier ein folgenschwerer Fehler: Kurz vor Schluss des Qualifyings stand der Spanier dem letztendlich viertplatzierten Suzuki-Piloten Andrea Iannone nicht böswillig, aber umso ungeschickter im Weg und zerstörte damit dessen schnellste Runde. Die Rennleitung zeigte sich gnadenlos und verbannte den Spanier um sechs Plätze nach hinten auf die siebente Position. Zarco erbt damit die Pole, Rossi und Iannone rücken nach.

Nicht mit dabei war am Samstag Jorge Lorenzo: Der Spanier versuchte es in Malaysia mit einem Comeback, nachdem er zuletzt die Rennen in Thailand, Japan und Australien verletzt hatte auslassen müssen. Am Samstagmorgen entschied der Ducati-Star dann, sein gebrochenes Handgelenk zu schonen, und übergab die Werks-Ducati an Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro.