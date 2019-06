MotoGP: Marquez mit neuem Rundenrekord zur Mugello-Pole

Weltmeister Marc Marquez hat am Samstag seine vierte Pole Position der laufenden MotoGP-Saison herausgefahren. Der 26-jährige Spanier war in einem dramatischen Qualifying für den Grand Prix von Italien nicht zu schlagen. Der Honda-Pilot erzielte in seinem letzten Umlauf in Mugello mit 1:45,519 Minuten einen neuen Rundenrekord und verwies den Franzosen Fabio Quartararo auf Yamaha auf Rang zwei.

WM-Leader Marquez greift damit am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) nach seinem vierten Saisonsieg. Sein erster WM-Verfolger Andrea Dovizioso ( Ducati) startet nur von Rang neun. Dessen italienischer Landsmann und Teamkollege Danilo Petrucci, der nach starken Trainings als Pole-Favorit gegolten hatte, kam auf Startplatz drei. Deutlich schlechter erging es Altstar Valentino Rossi ( Yamaha), der sein Heimrennen nur von Platz 18 in Angriff nimmt.

Pol Espargaro landete als bester KTM-Pilot im Qualifying auf Rang elf. Der Spanier hatte vor zwei Wochen in Le Mans mit Rang sechs das bisher beste MotoGP-Ergebnis des oberösterreichischen Werksteams bei trockenen Bedingungen eingefahren.