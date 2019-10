MotoGP: Marc Marquez feiert in Australien fünften Sieg in Folge

So landete der Brite Cal Crutchlow ( Honda) auf dem zweiten Platz, Dritter wurde vor 35.000 Fans der Australier Jack Miller auf Ducati. Bester KTM-Pilot war der Spanier Pol Espargaro als Zwölfter.

Für Marquez war es der 55. Sieg in der MotoGP-Klasse und der insgesamt 81 in einem WM-Lauf. Der 26-Jährige hat in dieser Saison elf von bisher 17 Rennen gewonnen.