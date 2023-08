MotoGP in Spielberg: Weltmeister Bagnaia holte sich Pole Position

MotoGP-Weltmeister Francesco "Pecco" Bagnaia hat sich für den Großen Preis von Österreich in Spielberg die Pole Position geholt. Der WM-Spitzenreiter sicherte sich am Samstag auf seiner Ducati in 1:28,539 Min. den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr). Knapp dahinter landete Aprilia-Pilot Maverick Vinales (+0,037 Sek.), die KTM-Fahrer Brad Binder (+0,114) und Jack Miller (+0,230) verschafften sich als Dritter und Vierter eine ausgezeichnete Ausgangsposition.