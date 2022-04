MotoGP: Ducati-Pilot Bastianini gewinnt in Austin

Enea Bastianini hat dem Motorrad-Hersteller Ducati am Sonntag zum ersten Sieg in Austin in der MotoGP-Klasse verholfen. Der 24-jährige Italiener feierte im Grand Prix von Amerika seinen zweiten Saisonsieg nach Doha und übernahm damit nach dem vierten Rennen die WM-Führung.

Der Moto2-Weltmeister von 2020, der für das private Gresini-Team fährt, setzte sich vor dem Spanier Alex Rins (Suzuki) und seinem australischen Markenkollegen Jack Miller durch.