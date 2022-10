MotoGP: Bagnaia gewann in Sepang, WM-Entscheidung aber vertagt

Die WM-Entscheidung in der MotoGP f├Ąllt erst beim Saisonfinale am 6. November in Valencia. Dem Ducati-Piloten Francesco Bagnaia reichte am Sonntag beim Grand Prix von Malaysia in Sepang der Sieg nicht, da sein Konkurrent und Titelverteidiger Fabio Quartararo auf Yamaha Dritter wurde. Zwischen den beiden landete Bagnaias Markenkollege Enea Bastianini. Mit dem aus der Pole Position gestartete Jorge Martin schied ein weiterer Ducati-Mann in F├╝hrung liegend aus.

Der Vorsprung von Bagnaia auf Quartararo betr├Ągt vor dem Showdown satte 23 Punkte, wodurch der Franzose in Spanien zum Siegen verdammt ist. Dem Italiener gen├╝gt hingegen bereits ein Platz unter den besten zehn locker zum ersten Titel in der K├Ânigsklasse. Dieser w├Ąre au├čerdem der erste Ducati-WM-Triumph seit 2007.