MotoGP: Das Führungsduo fuhr in Malaysia hinterher

Die Motorrad-Weltmeisterschaft biegt in die Zielgerade ein. Titelverteidiger Fabio Quartararo hat in den letzten beiden Saisonrennen „nichts zu verlieren“, nur seinen Titel. Vor dem Grand Prix von Malaysia am Sonntag in Sepang (9 Uhr MESZ/live ServusTV) gelobte der Franzose ans Limit zu gehen, um den 14 Punkte vor ihm liegenden Italiener Francesco Bagnaia noch abzufangen.

Das Qualifying ging für beide Titel-Kontrahenten gehörig daneben, Bagnaia fuhr seine Ducati nur auf Rang neun, Quartararo die Yamaha überhaupt nur auf Platz zwölf. Bei einem Sturz im letzten freien Training verletzte sich der Franzose am Finger.

Erst am vergangenen Sonntag hatte Quartararo die WM-Führung durch seinen Ausfall in Australien an Bagnaia verloren, noch im August war er nach der Station in Spielfeld 44 Punkte vor seinem Ducati-Konkurrenten gelegen. Magere acht von möglichen 100 Zähler aus den jüngsten vier Rennen sorgten dafür, dass Bagnaia im Saisonfinish alle Trümpfe in seiner Hand hält. „Die letzten Rennen sind nicht so toll für mich gelaufen, aber ich bin nun in einer Position, wo ich nicht mehr nachdenken muss“, erklärte Quartararo. „Ich werde den Grand Prix anders angehen und das gesamte Wochenende über ans Limit gehen.“ Am Samstag ging er jedenfalls schon einmal über das Limit hinaus.

Bagnaia, der im Qualifying seine Ducati und sich selbst ins Kiesbett beförderte, könnte schon in Sepang über seinen ersten Triumph in der Königsklasse jubeln, wenn er gewinnt (von Platz neun ein schwieriges Unterfangen) und Quartararo außerhalb der Top 3 landet.