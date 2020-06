Motocross: Walkner holt WM-Titel

Der größte Gegner auf seinem Triumphzug waren die negativen Gedanken, die Matthias Walkner während des Rennens durch den Kopf schossen. Die Sorge von einem Rivalen abgeschossen zu werden war genauso allgegenwärtig wie die Angst vor einer Panne oder einem falschen Manöver. "Ich hab` mir die ganze Zeit nur eingeredet: `Bau jetzt ja keinen Scheiß`. Es sind ja doch einige riesige Steine auf der Strecke", berichtet Walkner, "und sobald du einmal solche Sachen denkst, wirst du beim Fahren automatisch unkonzentrierter."



Am Ende brachte Walkner souverän einen dritten Platz ins Ziel, er verzichtete dabei auf riskante Überholmanöver und ging gefährlichen Rad-an-Rad-Duellen aus dem Weg. "So locker, wie es ausgesehen hat, war es gar nicht", versichert der Salzburger, der von seinem 60-köpfigen Fanclub, dem auch Heinz Kinigadner angehörte, mit einer Sektdusche empfangen wurde.



Ein anderer Mentor feierte den Triumph im Stillen. Ferdinand Hirscher, Trainervater von Ski-Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher und seit zwei Jahren für Matthias Walkner ein wertvoller Ratgeber, reiste schon unmittelbar nach dem Rennen wieder in die Heimat. Auf Papa Hirscher wartete am Montag um 4 Uhr Früh schon das Ski-Gletschertraining mit seinem Sohn. "Der Ferdl macht sich nicht so wichtig", erzählt Walkner, "aber er hat einen riesigen Anteil am WM-Titel."



Ein Titel ohne Mittel, denn reich wird Walkner als Weltmeister nicht. Siegesprämien gibt es in seiner Rennklasse nicht, im Gegenteil, Walkner kostet eine Saison mindestens 50.000 Euro.



Deshalb lässt sich der neue Weltmeister auch noch offen, ob er nächstes Jahr in die Königsklasse MX1 aufsteigt. "Das hängt in erster Linie vom Geld ab."

Matthias Walkner (26):

Geboren am 1. September 1986 in Kuchl/ Salzburg

Größe/Gewicht: 1,79 m/82 kg

Familienstand: Ledig/Freundin Petra

Wohnort: Pucher/ Salzburg

Motorrad: KTM

Klasse: MX3 (offene Klasse, bis zu 650 ccm erlaubt) *

Mechaniker: Patrick Lindenthaler

Trainer: Ferdinand Hirscher

Gönner/Sponsor: Wolfgang Hillinger

Hobbys: Bergtouren, Radfahren, Grillen, Baden

Homepage: www.matthiaswalkner.com



Größte Erfolge:

Weltmeister MX3 2012

EM-Lauf-Sieger 2009, Gesamt-Fünfter

Zweifacher Vize-Staatsmeister



* Walkner fährt mit einem 449ccm-Motorrad. In der MX1 wird mit bis zu 450 ccm, in der MX2 mit bis zu 250 ccm gefahren.