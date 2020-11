Mit siebentem Saisonsieg: Rast sichert sich dritten DTM-Titel

Titelverteidiger Rene Rast hat sich mit seinem siebenten Saisonsieg zum dritten Mal den Titel im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gesichert. Der Deutsche gewann am Sonntag den letzten Saisonlauf in Hockenheim klar vor seinem schärfsten Rivalen Nico Müller. Der Schweizer hatte seinen Rückstand auf Rast am Samstag durch einen Erfolg vor dem Gesamtführenden noch verkürzt, im finalen Lauf der Saison war Müller gegen seinen Audi-Markenkollegen aber chancenlos.