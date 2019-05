Mercedes und seine Jäger: Darum geht’s sportlich in Monaco

Schock und Anteilnahme mögen groß sein im Fahrerlager der Formel 1 nach dem Tod von Niki Lauda, doch spätestens mit dem ersten Training gestern Vormittag ging’s in der Königsklasse wieder rund. Auf dem Spiel steht viel, nachdem Mercedes in den ersten fünf Saisonrennen fünf Doppelsiege feiern konnte. Das sind die sportlichen Fragen zum Klassiker im Fürstentum:

Ist Mercedes zu schlagen?

Unter normalen Bedingungen nicht. In langsamen Kurven, und davon gibt es in den Straßenschluchten an der Côte d’Azur einige, ist der Silberpfeil eine Macht. In den ersten beiden Trainings gab auch Weltmeister Lewis Hamilton das Tempo an. Unklar ist, ob die WM-Führenden – wie so oft in dieser Saison – schon ihr gesamtes Potenzial gezeigt haben.