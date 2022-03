Mercedes-Trick: Warum ein Seitenkasten in der Formel 1 für Ärger sorgt

Wo ist der Seitenkasten am neuen W13 von Mercedes? Die Aerodynamiker der Silberpfeile dürften ein radikales Konzept gefunden haben, bei der die Kühlung fast ohne Seitenkästen auskommt. Stattdessen hat das Auto aggressiv aussehende Finnen neben dem Cockpit, um den Ansprüchen der seitlichen Crash-Vorgaben zu entsprechen.

Überrascht von dem Design ist auch Ross Brawn. Der Brite war einst Teamchef von Benetton, Ferrari, Honda, BrawnGP und Mercedes und hat schon viel gesehen in der Formel 1. Nun gibt der 67-jährige Brite aber offen zu: "Mit einer so extremen Seitenkastenlösung wie am Mercedes hätte ich nie gerechnet."