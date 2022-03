Kein Material, kein Fahrer: Chaos beim Formel-1-Team von Haas

Der Russe Nikita Masepin musste das Team nach der russischen Invasion verlassen und denkt daran, gegen seinen Rauswurf gerichtlich vorzugehen. Mit dem 23-J├Ąhrigen verliert Haas auch den Hauptsponsor Uralkali, bei dem Masepins Vater Miteigent├╝mer ist.

Nun soll der Brasilianer Pietro Fittipaldi am Donnerstag bei den Testfahrten in Bahrain im Cockpit sitzen. Ob der Enkel des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi beim Saisonauftakt am 20. M├Ąrz in Sakhir neben Mick Schumacher f├╝r Haas starten wird, ist allerdings noch unklar. Das Team will sich noch andere Kandidaten ansehen, so soll etwa Kevin Magnussen auf der Liste stehen.

H├╝lkenback?

Besitzer Gene Haas sucht einen Fahrer mit Erfahrung, deshalb tauchte auch der Name Nico H├╝lkenberg auf. Der Deutsche, der als ÔÇ×H├╝lkenbackÔÇť schon mehrmals bei Teams eingesprungen war, ist Ersatzfahrer bei Aston Martin.