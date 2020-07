Mercedes-Boss Wolff kritisiert Ferrari: "Lächerliche Kommentare"

Auf der Strecke geben die Silberpfeile seit Jahren das Tempo vor, auch in den Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15.10 Uhr) starten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas als die haushohen Favoriten. Alles in bester Ordnung also? Nur bedingt.

Denn Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat im Vorfeld des Rennens auf dem Hungaroring einige Konkurrenten, darunter Ferrari, kritisiert. Auslöser waren am Freitag von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und McLaren-Geschäftsführer getätigte Aussagen, den neuen Formel-1-Rahmenvertrag demnächst unterschreiben zu können. Binotto fügte hinzu, dass manche Teams nicht so glücklich damit seien.