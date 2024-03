Mercedes-Teamchef Wolff: "Verstappen wird immer Thema bleiben"

Mercedes bleibt dran. Und wenn schon aktuell nicht an der Spitze der Formel 1, dann zumindest am besten Piloten der Rennserie. Teamchef Toto Wolff hat am Rande des Grand Prix von Australien das Interesse an einer Verpflichtung des dreifachen Weltmeisters untermauert: „Max Verstappen ist immer ein Thema und wird immer ein Thema bleiben“, betonte der Wiener bei TV-Sender Sky Sports.

Der Mercedes-Boss könne aber nur „schwer beurteilen, wie die Stimmung“ und „was der letzte Stand“ bei Red Bull sei.