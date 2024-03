Qualifying in Melbourne: Verstappen ringt doch noch Ferrari nieder

Am Trainingstag der Formel 1 in Melbourne hatten die Ferrari-Fahrer noch den Ton angegeben, im Qualifying am Samstag für den Großen Preis von Australien (Sonntag, 5 Uhr MEZ/live ServusTV) war es dann aber wieder Max Verstappen, der das Tempo vorgab.

Der Weltmeister im Red Bull sicherte sich im letzten Umlauf doch noch die Poleposition, knapp vor Carlos Sainz. Der Spanier lieferte ein beachtliches Comeback, nachdem er vor zwei Wochen in Saudi-Arabien wegen einer Blinddarm-OP passen musste.