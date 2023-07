Max Verstappen gibt sich auch im Sprintrennen keine Blöße

Max Verstappen gewann am Samstag das Sprintrennen in Belgien und holte sich damit die acht Extrapunkte für den Sieg. Im dritten von sechs Sprints in dieser Saison kam der Australier Oscar Piastri auf Rang zwei. Dritter wurde Pierre Gasly im Alpine.

Regen

Kurz vor dem Start fing es zu regnen an über dem Circuit Spa-Francorchamps. Die wichtigste Zutat für einen spektakulären Sprint fiel also vom Himmel. Die Rennleitung verschob den Start um 35 Minuten, damit sich die Teams auf die Umstände einstellen konnten. Dennoch ging es die ersten Runden hinter dem Safety-Car von Bernd Mayländer los. Gerade elf Runden blieben für das echte Sprintrennen.