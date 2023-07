Charles Leclerc holt die Poleposition für den Grand Prix in Belgien

Mit zehnminütiger Verspätung begann am Freitag das Qualifying für den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00). Am Samstag (16.30/beides live ServusTV, Sky) wird das Sprintrennen gestartet.

Wie zu erwarten regennass war der Asphalt am Freitag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Alle Teams schickten ihre Autos in Q1 mit Intermediates auf die Strecke. In diesem ersten Qualifying-Abschnitt scheiterte unter anderem Rückkehrer Daniel Ricciardo. Die schnellste Runde des Australiers hätte locker für Q2 gereicht, wurde aber wegen Überschreitens der Tracklimits wieder gestrichen. Gescheitert ist auch Nico Hülkenberg, sein Haas hatte ein Hydraulik-Problem und wurde zu spät fertig.