Trotz Hollywood-Streik: Formel-1-Film mit Brad Pitt macht weiter

Vor dem elften Saisonlauf auf dem Hungaroring am Sonntag ist wie schon zuletzt in Silverstone eine eigene Garage für den fiktiven Apex-Rennstall um Superstar Pitt hergerichtet worden. Darsteller in Rennanzügen des Teams liefen bereits am Donnerstag durch das Fahrerlager. Es wird erwartet, dass auf der Strecke Rennszenen und weitere Aufnahmen für den Film gedreht werden.