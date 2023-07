Red-Bull-Star Verstappen gewinnt auch Formel-1-Grand-Prix in Ungarn

Nein, haben sie nicht. Zu überlegen war der Niederländer, nie hatte man den Eindruck, als müsste Verstappen hundert Prozent seines Leistungsvermögens abrufen. Noch schadet die Überlegenheit der Rennserie nicht. Mit 303.000 Zuschauern am gesamten Rennwochenende waren in Ungarn so viele Zuschauer wie schon seit vielen Jahren nicht mehr.

Am 30. Juli 2023 wird in Spa der Grand Prix von Belgien ausgetragen. Dann geht die Rennserie in ihre Sommerpause.