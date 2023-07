Formel 1: Regen in Ungarn, Horror-Start für Red-Bull-Pilot Perez

Ein Unfall des WM-Zweiten Sergio Pérez und heftiger Regen haben die Formel-1-Fahrer in Ungarn wertvolle Trainingszeit gekostet. Red-Bull-Pilot Pérez verlor am Freitag kurz nach Beginn der ersten Übungseinheit in Budapest die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Das Training wurde für mehrere Minuten unterbrochen.