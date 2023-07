Verstappen über Ricciardo-Comeback: "Wollte nie, dass er weggeht"

Der alte Ricciardo

Null Punkte hat der frühere Formel-E-Weltmeister De Vries eingefahren. Auch sonst blieb der 28-Jährige meist blass. Ricciardo umringen dagegen rund 60 Journalisten bei seiner ersten Medien-Audienz auf dem Hungaroring. Die Formel 1 feiert die Rückkehr des achtmaligen Grand-Prix-Siegers auf all ihren Kanälen mit immer neuen Bildern und Videos. "Es ging alles so schnell. Ich bin einfach froh über diese Chance", sagt Ricciardo vor dem Grand Prix in Ungarn am Sonntag (15 Uhr/Sky).