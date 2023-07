Formel 1: Ricciardo ersetzt De Vries bei Alpha Tauri

Franz Tost, Teamchef von Alpha Tauri: "Ich freue mich Daniel willkommen zu heißen. Über seine fahrerischen Qualitäten besteht kein Zweifel." Einen ersten Eindruck vom derzeitigen Zustand des Australiers bekam Red Bull am Dienstag in Silverstone. Der 34-Jährige absolvierte in seiner Rolle als Test- und Entwicklungsfahrer den Pirelli-Reifentest für die WM-Führenden.

Ricciardo fuhr bereits von 2012 bis 2018 für die Rennställe des Konzerns und feierte im Red Bull sieben Grand-Prix-Siege. Danach folgten Engagements bei Renault und McLaren, wo er Ende 2022 aber seinen Stammplatz verloren hatte.