Formel 1-Weltmeister Verstappen zum Test-Auftakt in Bahrain am schnellsten

Ungeachtet des Wirbels um Red-Bull-Teamboss Christian Horner hat Weltmeister Max Verstappen den Auftakt der Formel-1-Testfahrten in Bahrain bestimmt. Der Niederländer schloss den ersten Tag in der Wüste von Sakhir in 1:31,344 Minuten mit der Bestzeit ab. Der dreimalige Champion, dessen Teamchef Horner Gegenstand einer Untersuchung wegen angeblich unangemessenen Verhaltens ist, absolvierte am Mittwoch insgesamt 142 Runden.

Neben Sergio Perez hatte auch Mercedes-Star Lewis Hamilton am Mittwoch frei, alle anderen Teams teilten die zwei Tagessessions zwischen ihren Stammfahrern auf. Bei Ferrari war zunächst Charles Leclerc im Einsatz und lieferte die zweitbeste Zeit knapp sieben Zehntel hinter Verstappen. Am Nachmittag übernahm dann Sainz.

Der Spanier erklärte zu Mittag, dass die Scuderia heuer Red Bull mehr Paroli bieten will. Man habe nun "hoffentlich ein schnelleres Auto auf Streckentypen, auf denen wir im letzten Jahr Probleme hatten", sagte Sainz, der sich 2024 mit Topplatzierungen für ein neues Team empfehlen will. Im kommenden Jahr erhält Hamilton das Cockpit des 29-Jährigen. Dieser Schritt von Ferrari sei für ihn überraschend gekommen, meinte Sainz, der von einer Vertragsverlängerung ausgegangen war. "Am Ende kam es nicht dazu", bedauerte er. "Ich bin frei für 2025 und habe keine Ahnung, wo ich fahren werde", so Sainz, der alle Optionen prüfen will.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte, dass es keine schnelle Entscheidung über die Hamilton-Nachfolge geben werde. Man wolle sich da Zeit lassen, der Fokus liege derzeit auf der Entwicklung des Autos. "Bisher war das Feedback der Fahrer: Ja, das ist etwas, mit dem wir anfangen können zu arbeiten, und das ist ermutigend", betonte der 52-jährige Wiener. In Bahrain findet am 2. März das erste Saisonrennen statt.