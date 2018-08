Marquez erobert gegen die Ducatis die Spielberg-Pole

Zufrieden sein darf unterdessen ein Österreicher: Maximilian Kofler, der mit einer Wild Card auf dem Red-Bull-Ring die österreichischen Farben hochhält, qualifizierte sich als 23. für das Moto3-Rennen. Der 17-Jährige, der schon im Vorjahr in Spielberg mit dabei war, ist etatmäßig in der Junioren-WM unterwegs und holte dort zuletzt in Aragon seine ersten Punkte. Für 2019 spekuliert Kofler mit einem Vollzeit-Einstieg in die Moto3-WM.