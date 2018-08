Marc Márquez: „Dann wäre ich Mechaniker geworden“

Wie wichtig ist Ihnen – abgesehen von der MotoGP – der Sport in Ihrem Leben? Was macht Ihnen Spaß?

Sport ist mir wichtig und macht mir Spaß.. Mir gefällt Fußball, aber auch andere Sportarten. Wenn ich in Cervera [ Márquez' Heimatstadt, Anm.] bin und ein wenig Zeit habe, spiele ich gerne eine Partie Fußball mit meinem Freunden und genieße die Zeit.

Die Leute sagen, dass Sie Ihre Hotels auf Basis des Fitnessstudios aussuchen. Stimmt das? Ist es so wichtig, in guter Form zu bleiben?

Ich versuche immer, meinen Körper in guter Form zu halten, und wenn ich in Cervera bin und kein Rennen habe, versuche ich abzuschalten und zu trainieren. Es ist so, dass sich alle Piloten physisch gut vorbereiten, und wenn du ein wenig nachlässt, können sie sehr schnell und sehr leicht an dir vorbeiziehen. Und heutzutage gibt es bei den Piloten in der MotoGP eine unglaubliche physische Vorbereitung.

Was wären Sie geworden, wenn nicht MotoGP-Fahrer?

Ich wäre sicher Mechaniker oder etwas ähnliches, was mit der Welt des Motorradfahrens verbunden ist. Es war immer meine Leidenschaft und ich war immer in irgendeiner Form mit dieser Welt verbunden, also hätte ich wohl auch auf einem anderen Weg dorthin gefunden.

Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft?

Da denke ich bewusst nicht so sehr daran. Ich genieße es, dass ich mich auf die Gegenwart konzentriere und an das nächste Rennen denke. Ich schaue viel mehr, wo ich mich verbessern kann oder das Bestmögliche erreichen kann. Ich denke nicht so langfristig, weil ich glaube, dass das besser ist, um Tag für Tag einen guten Job zu machen.

