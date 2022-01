Lewis Hamilton sprach - aber er sprach nicht über die Formel 1

Lange Zeit ist es still gewesen rund um Lewis Hamilton. Nachdem der Brite am 12. Dezember in der letzten Runde des letzten Rennens noch den sicher geglaubten WM-Titel verpasst hatte, war vom 37-Jährigen kaum noch etwas zu hören – und Gerüchte um einen möglichen Rücktritt wurden laut. Denn die Enttäuschung über die höchst umstrittenen Entscheidungen der Rennleitung in Abu Dhabi saß tief beim siebenfachen Weltmeister.

Doch am Montag beendete Hamilton seine selbst auferlegte Social-Media-Pause. Zusammen mit seinem neuen Mercedes-Teamkollegen George Russell sendete er in einem Video Neujahrsgrüße nach China. Hamilton präsentierte sich bei seinem nur wenige Sekunden langen Auftritt mit neuer Kurzhaarfrisur und in der offiziellen Teamkleidung von Mercedes – ein Indiz dafür, dass er auch 2022 wieder Teil der Formel 1 sein wird.