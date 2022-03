Lewis Hamilton: "An manchen Tagen ist es schwer, positiv zu bleiben"

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat am Donnerstag in einem Beitrag auf Social Media einger√§umt, dass es hart sei, an manchen Tagen positiv eingestellt zu bleiben. "Es war schon so ein hartes Jahr, mit allem, was rundherum passiert ist", meinte der 37-J√§hrige. "Ich habe mental und emotional lange gek√§mpft, um am Ball zu bleiben, aber wir m√ľssen weiterk√§mpfen, es gibt noch so viel zu tun und zu erreichen."