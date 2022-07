Leclerc gegen Verstappen: Wie Ferrari sich selbst den WM-Titel kostet

Ferrari, Red Bull, Mercedes

Mit sieben Ausfällen in bislang 12 Rennen weist Ferrari eine Quote von 58,33 Prozent auf. Und damit zumindest in den letzten zehn Jahren einen persönlichen Negativ-Höchstwert. Nur Red Bull zeigte sich 2017 noch unzuverlässiger, als Daniel Ricciardo und Verstappen insgesamt 13 Ausfälle in 20 Rennen hinnehmen mussten (Ausfallquote von 65 Prozent).