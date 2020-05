'Leave me alone': Kimi schenkt Shirts

Leave me alone, I know what I'm doing" (Lasst mich in Ruhe, ich weiß, was ich tue) - Kimi Räikönnens Funkspruch bei seinem Comeback-Sieg in Abu Dhabi ist in Windeseile Kult geworden.

Den Renningenieuren sind offensichtlich vor dem ersten Sieg für das Lotus-Team die Fingernägel zum Zerkauen ausgegangen und so haben sie Räikkönen immer wieder den aktuellen Rennstand über Funk durchgegeben und ihn daran erinnert hinter dem Safety Car seine Reifen aufzuwärmen. Bis es dem Finnen dann zuviel wurde: "Ja, ja, ja. Ich mache es die ganze Zeit. Ihr müsst mich nicht jede Sekunde daran erinnern."

Und weil ein Formel-1-Sieg bekanntlich eine Teamleistung ist, hat Räikkönen nun der gesamten rund 500-köpfigen Mannschaft T-Shirts mir dem Aufdruck "Leave me alone, I know what I'm doing" geschenkt. Im schwarz-goldenen Lotus-Look natürlich.