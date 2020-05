Räikkönen gewinnt Krimi

Doch der Deutsche hat in zwei Wochen den ersten Matchball. Mit einem Sieg beim Grand Prix in den USA wäre er zum dritten Mal in Serie Weltmeister. Red-Bull-Teamchef Christian Horner war gestern bereits zuversichtlich: „Austin kennen wir alle nicht. Aber das letzte Rennen ist in Brasilien, da waren wir immer stark.“

Der stärkste Mann am Sonntag war ein Finne. Kimi Räikkönen gewann sein erstes Rennen nach seiner zweijährigen Rennpause, es war der 19. Sieg des Weltmeisters von 2007. "Ihr beklagt euch immer, dass ich so ernst schaue", sagte der 33-Jährige, der den Spitznamen Iceman trägt. "Aber heute freue ich mich wirklich."

Auf die Frage, was nach dem Sieg in ihm vorgehe, antwortete er gewohnt einsilbig: "Nicht viel." Räikkönen, der als einziger Fahrer jedes Rennen 2012 beendet hatte, profitierte auch vom großen Pech des Lewis Hamilton. Der Engländer war der mit Abstand schnellste Fahrer und lag in Führung, als er seinen McLaren nach 20 Runden mit einem Defekt an der Benzinzufuhr abstellen musste.