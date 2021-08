KTM-Pilot Oliveira lebt in Wien: "Ich bin gerne im Prater"

Freud und Leid liegen in Spielberg mitunter ganz nahe beisammen. Im Vorjahr feierte der Portugiese Miguel Oliveira für sein Team KTM einen viel bejubelten Heimsieg, im ersten freien Training am Freitag wurde er in Kurve drei von seinem Motorrad dermaßen gnadenlos abgeworfen, dass er sich das rechte Handgelenk lädierte. Noch ist nicht klar, ob er schmerzfrei ins Qualifying gehen kann.

Die MotoGP ist zurück in Spielberg, wo wo es im Vorjahr einen Horror-Unfall zwischen Zarco und Morbidelli vor Kurve drei gab, in dessen Folge Rossi und Viñales beinahe von den Motorrädern getroffen wurden und nur knapp einer Katastrophe entgingen.

Miguel Oliveira, der in Wien wohnt, erwartet ein spannendes Rennen mit vielen Favoriten auf den Sieg.