Keine Panik: Warum der Corona-Ernstfall die Formel 1 stärkt

Im März war alles noch anders. Da wurde die Formel 1 beim geplanten Auftakt der Saison in Melbourne noch von einem Corona-Ausbruch überrascht und überrollt. Die Entscheidungsträger waren überfordert, nach einer chaotischen Nacht wurde das Rennen in letzter Minute doch noch abgesagt.

Mittlerweile ist die Millionenshow vorbereitet, die Regeln sind klar, die Maßnahmen greifen. Der Grand Prix am Sonntag (15.10/live ORF1, RTL, Sky) ist ebenso wenig gefährdet, wie eine Fortsetzung der Saison.

Pérez geht es körperlich gut. Schmerzhaft für ihn ist allerdings der Ausfall. Da der 30-Jährige zehn Tage in Quarantäne bleiben muss, fehlt er auf jeden Fall bei beiden Rennen in Silverstone. „Das ist einer der traurigsten Tage meiner Karriere“, sagte Pérez in einer Videobotschaft auf seinem Twitter-Account. „Es zeigt, wie verwundbar wir alle für dieses Virus sind.“