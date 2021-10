Jochen Rindt: "Er tat, was verboten, schnell und gefährlich war"

Eine Straßenbahn mit dem Konterfei des charismatischen Rennfahrers rollt durch die Straßen der Stadt, eine Fotoserie im Graz Museum erinnert bis 24. April an den „Mythos Rindt, Mythos Graz“. Sie zeigt, wie das schüchterne Waisenkind bei den Großeltern aufwuchs, erzählt vom Fortgehen, den ersten Straßenrennen in Graz mit den ersten Strafzetteln und schließt mit dem Begräbnis am Grazer Zentralfriedhof.

Auch Helmut Marko, der Motorsportberater von Red Bull, erinnerte am Donnerstag an einen seiner besten Freunde. Der „Doktor“, wie er in seinem Umfeld genannt wird, ist eher Pragmatiker und Realist. Doch wenn Marko über Jochen Rindt spricht, hängen ihm die Zuhörer an den Lippen. „Wenn wir heute machen würden, was wir damals angestellt haben, würden wir dafür ins Gefängnis gehen“, erinnert Marko an die wilden Zeiten Anfang der 60er Jahre. „Jochen hat nur getan, was verboten, schnell und gefährlich war. Graz wurde sicherer, als er Rennfahrer wurde.“