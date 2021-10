Formel-1-Star Hamilton droht eine Strafe

Es wird unvermeidbar sein. Am Mercedes von Lewis Hamilton muss heuer noch einmal der Motor getauscht werden. Hamilton ist in dieser Saison schon mit drei Motoren gefahren - das ist das Maximum, was erlaubt ist. Sieben Rennen sind noch zu fahren, dass Hamilton einen weiteren Motor brauchen wird, ist anzunehmen. Wenn es so weit ist, kassiert er eine Strafe und muss vom Ende des Feldes starten.

Offene Fragen

Gegenüber Sky UK erklärt Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass der Rennstall darüber nachdenkt, bereits in Istanbul den Antrieb zu tauschen. “Es ist eine Möglichkeit”, sagt der Wiener. “Wann und wie, ist aber noch nicht entschieden.”

Mercedes kann es sich jedenfalls nicht leisten, im WM-Kampf einen Ausfall zu riskieren. "Das Wichtigste ist, nicht wegen eines Zuverlässigkeitsproblems auszufallen", sagt Wolff. "Wir beobachten den Motor ganz ganau."