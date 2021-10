Ausgerechnet in der Türkei bedankt sich Red Bull bei Japan

Als Hommage an Honda und die japanischen Fans werden Red Bull und AlphaTauri in Istanbul jeweils mit einer speziellen Lackierung unterwegs sein. Verstappen und sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez werden ein in Weiß und Rot getauchtes Auto fahren, das an den Honda RA 272 erinnern soll, in dem der US-Pilot Richie Ginther 1965 in Mexiko den ersten Formel-1-Sieg für Honda realisierte. Die AlphaTauri-Boliden wiederum fahren mit der Dankesformel „Arigato“ am Heck - in japanischen Schriftzeichen und ebenfalls in Weiß und Rot, was auch den Farben der japanischen Flagge entspricht.