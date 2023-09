Jessica Hawkins: Die erste Frau in einem Formel-1-Auto seit fünf Jahren

Frauen haben derzeit keinen Platz in der Motorsport-Königsklasse. Die letzte Grand-Prix-Teilnehmerin war Lella Lombardi 1976 auf dem Österreichring. Die letzte Teilnehmerin an einer Formel-1-Session ist Susie Wolff, die heute als Managing Director der F1 Academy der Frauen auftritt. Es gibt diverse Bemühungen, in Zukunft wieder Frauen in der Startaufstellung zu sehen.

Hintergrund: F1 Academy - die Formel-1-Ausbildung für Frauen