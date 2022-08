Italienischer Sieg in Spielberg, aber der Weltmeister überraschte

Im Kampf um Rang drei war Jorge Martin (ESP) übermotiviert, in der vorletzten Runde rutschte das Bike weg, der Podestplatz ging an Miller. Brad Binder wurde bester KTM-Pilot, der Südafrikaner verbesserte sich auf Rang sieben.

Dafür war es nicht der Tag von Poleposition-Mann Enea Bastianini. Der Italiener verlor schon am Start eine Position, nach vier Runden hatte er dann mit Bremsproblemen an seiner Ducati zu kämpfen. Der 24-Jährige ruderte durch das Kiesbett und musste danach seine Maschine in der Box abstellen.

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso und 92.034 weitere Zuschauer blieben während des Rennens der MotoGP trocken.