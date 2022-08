Ducati überstrahlt alle beim Motorrad-Grand-Prix in Spielberg

Als am Samstag in Spielberg eine „außergewöhnliche Pressekonferenz“ einberufen wurde, war klar, dass außergewöhnliches verkündet wird. Und tatsächlich ist die Neuigkeit brisant: Ab 2023 wird die MotoGP zusätzlich am Samstag Sprintrennen austragen – über die halbe Distanz mit halben WM-Punkten.

Die Meinungen der Fahrer dazu gehen aber auseinander. Im Gegensatz zur Formel 1 (drei Sprintrennen pro Saison über ein Drittel der Distanz) wird in der MotoGP an jedem Rennwochenende ein Sprint ausgetragen. Die Kritiker dieses neuen Konzeptes sehen es als problematisch, dass man trotz des zusätzlichen Rennens die Zahl der GP-Wochenenden nicht reduzieren wird. „Wir haben also das doppelte Risiko um das gleiche Geld“, beschwerte sich etwa Honda-Werksfahrer Pol Espargaró. „Mehr Rennen bedeuten mehr Risiko.“ Jack Miller drehte den Spieß um: „Das ist eine gute Chance für eine Bonuszahlung.“