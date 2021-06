In Frankreich fühlt sich Sebastian Vettel plötzlich wieder wohl

Doch Vettel hatte noch nicht genug. Er nahm deutliche finanzielle Einbußen in Kauf, wechselte zu Aston Martin – und in den vergangenen Rennen stellte sich der Erfolg ein. In Monaco fuhr er als Fünfter erstmals in die Punkteränge, in Baku brillierte er und wurde mit etwas Glück sogar Zweiter. „Nach dem bescheidenen Start ins Jahr waren diese beiden Rennen sehr gut“, sagte Vettel.

Allerdings fuhr er seine starken Ergebnisse auf Stadtkursen ein. Le Castellet ist eine typischere Rennstrecke, und auf solchen hatte Vettel zu Saisonbeginn Probleme mit der Abstimmung des Autos. Allerdings: „Ich denke, wir verstehen das Auto jetzt immer besser, was das Set-up angeht.“

Außerdem: Bei Aston Martin denkt man langfristig. Natürlich wäre Vettel schon 2021 gerne um den Titel mitgefahren, aber „wenn wir in drei bis vier Jahren ein WM-Anwärter sein könnten, wäre das ein Erfolg“, sagt Teamchef Otmar Szafnauer. Ob Vettel dann mit fast 40 Jahren noch dabei sein wird, ist freilich offen. Er selbst sagt: „Ich fahre, um zu gewinnen.“