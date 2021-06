Ein DTM-Neustart in Monza mit einem alten Bekannten

In Monza startet die DTM am Wochenende in die Saison 2021. Es ist der Beginn einer neuen Ära: Erstmals wird die Meisterschaft mit GT3-Autos gefahren. Bei den beiden ersten Rennen ist manches neu, vieles bunter und das Starterfeld attraktiv. Rennwagen von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini und Mercedes sind am Start, im Laufe der Saison soll mit McLaren (mit Christian Klien) eine weitere Marke zum illustren Feld kommen.

Mit dem Thailänder Alexander Albon ist ein Mann dabei, der 2020 noch in der Formel 1 gefahren ist; erstmals seit zwei Jahren starten mit der Münchnerin Sophia Flörsch und der Britin Esmee Hawkey auch wieder zwei Frauen.